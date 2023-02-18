حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 45 ألفاً

رام الله - دنيا الوطنتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر السادس من شباط/ فبراير الجاري 45 ألف إنسان، مع استمرار العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية.ووفقاً لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 39 ألفاً و672 شخصاً، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق في البلدين، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى، كما تتواصل إرسال المساعدات الإغاثية من مختلف دول العالم.