هزة أرضية جديدة تضرب مدينة نابلس ومحيطها



وقالت مصادر محلية، إن هزة أرضية خفيفة ضربت مدينة نابلس ومحيطها عند الساعة السادسة صباحاً، وشعر بها السكان المحليون.



ويوم الثلاثاء 7 شباط/ فبراير 2023، ضربت هزة أرضية الأراضي الفلسطينية، وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس، وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس حينها، أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.



وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، الموافق 6 شباط/ فبراير 2023، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 45 ألف قتيل.



ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7.8 درجات، عند الساعة 3.17 (01.17 ت غ) وشعر به سكان لبنان وفلسطين وقبرص وشمال العراق.





رام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية خفيفة، صباح اليوم السبت، مدينة نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.