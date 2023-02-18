ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو صاف بوجه عام وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غد الأحد، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.