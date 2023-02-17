شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية مع وزير خارجية سويسرا

تفاصيل لقاء اشتية مع وزير خارجية سويسرا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
 دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، سويسرا بوصفها طرفا ودولة راعية لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تمثل عصب القانون الدولي الإنساني، إلى الضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا والتدمير الممنهج لحل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية سويسرا إجنازيو كاسيس، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.

وبحث اشتية مع الوزير السويسري التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن من أجل إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها والقانون الدولي ووقف كافة الإجراءات الأحادية.

وقال رئيس الوزراء: "نواجه فراغا سياسيا وتصعيدا إسرائيليا غير مسبوق تجاهنا، نريد من سويسرا والاتحاد الأوروبي العمل على خلق مسار سياسي جاد يرتكز على الشرعية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

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