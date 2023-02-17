"يديعوت": إيران تستهدف سفينة إسرائيلية في الخليج العربي

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مساء اليوم الجمعة، إن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة مملكة لرجل أعمال إسرائيلي في بحر الخليج العربي.وأفادت الصحيفة أن الحرس الثوري الإيراني استهدف بطائرة مسيرة سفينة "كامبو سكوير" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في الخلي العربي، علماً أن على متن السفينة طاقم مكون من 136 شخصاً.ونقلت الصحيفة الخبر عن مسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل الخبر، وذلك محاولة "انتقامية" إيرانية لأعمال سابقة منسوبة لإسرائيل.