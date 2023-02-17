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مقتل قيادي بارز في داعش بغارة أمريكية شمال سوريا

مقتل قيادي بارز في داعش بغارة أمريكية شمال سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى عن مقتل قائد كبير في تنظيم "داعش" وجرح أربعة جنود أمريكيين في غارة بطائرة مروحية شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة الأمريكية: "الليلة الماضية، خلال غارة هليكوبتر مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، أسفر انفجار الهدف عن إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب عامل".

وأضافت: "قُتل القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلامية المستهدف حمزة الحمصي".

وأردفت: "يتلقى الجنود الأمريكيون والكلب العامل العلاج في منشأة طبية أمريكية في العراق".

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