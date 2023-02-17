مقتل قيادي بارز في داعش بغارة أمريكية شمال سوريا
أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى عن مقتل قائد كبير في تنظيم "داعش" وجرح أربعة جنود أمريكيين في غارة بطائرة مروحية شمال شرق سوريا.
وقالت القيادة الأمريكية: "الليلة الماضية، خلال غارة هليكوبتر مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، أسفر انفجار الهدف عن إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب عامل".
وأضافت: "قُتل القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلامية المستهدف حمزة الحمصي".
وأردفت: "يتلقى الجنود الأمريكيون والكلب العامل العلاج في منشأة طبية أمريكية في العراق".
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