مقتل قيادي بارز في داعش بغارة أمريكية شمال سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى عن مقتل قائد كبير في تنظيم "داعش" وجرح أربعة جنود أمريكيين في غارة بطائرة مروحية شمال شرق سوريا.وقالت القيادة الأمريكية: "الليلة الماضية، خلال غارة هليكوبتر مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، أسفر انفجار الهدف عن إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب عامل".وأضافت: "قُتل القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلامية المستهدف حمزة الحمصي".وأردفت: "يتلقى الجنود الأمريكيون والكلب العامل العلاج في منشأة طبية أمريكية في العراق".