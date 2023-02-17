شؤون فلسطينية

اشتية يطالب النرويج بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة

اشتية يطالب النرويج بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقائه وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الإقطاعات غير القانونية، وذلك قبل عقد اجتماع الدول المانحة المقبل.

كما طالب اشتية خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة، الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والسفير الفلسطيني لدى ألمانيا ليث عرفة، الجهود المبذولة للتوجه لمجلس الامن لوقف إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية والزامها بالاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية النرويج أن اجتماع الدول المانحة انشأ من أجل دعم إقامة الدولة الفلسطينية ولكن خلال الأعوام الماضية لم يتم احراز أي تقدم في هذا الاتجاه، ويجب اتخاذ خطوات عملية فورا لإنقاذه لحماية حل الدولتين.

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