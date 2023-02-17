شؤون فلسطينية

(فتح): تلفيق مواقف على لسان الحركة يُدخل الكل الفلسطينيّ في أزمة واسعة

(فتح): تلفيق مواقف على لسان الحركة يُدخل الكل الفلسطينيّ في أزمة واسعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مفوضية المنظمات الشعبية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن موقـف الحركـة الــذي يعبّر عــن إرادتها تــجاه القضايـا المــتعلقة بالـنقابــات والاتحادات، يصدر عن المفوضية.

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية، اليوم الجمعة، بعد "انـتحال اســــم حـركــــة التحــريـر الوطـني الفلسطيني "فتح" فـي إصـدار بيانات مزورة تهـدف إلى إثارة الفتنة والاضــطرابــات بــين أبــناء شــعبنا، وتحميل الحركــة مــسؤولــية مــواقــَف لا تـعبّر عـن تـوجـهاتـها تـجاه الـقضايـا الـوطـنية".

وقالت: إن "إقدام جهات مجهولة على تــلفيق مــوقــف عــلى لــسان الحــركــة أثــناء إضــراب نــقابــي كــما حــدث أثـناء إضـراب المعلمين الفلسطينيين، يؤدي إلـى إدخـال الكل الفلســطينيّ فــي أزمــة واســعة، فــي الــوقــت الــذي نــواصــل فــيه الــحوار مـــع كـــل الأطـــراف لحـــل الإشـكالـية الـــقائـــمة، وضـــمان حـــقوق المـــعلمين، ومـــعالـــجة قـــضايـــا الـنقابـات والاتـــحادات الأخـــرى".

ودعـت "الجـميع إلـى أمـثل مـمارسـة نـقابـية مـطلبية، يجـري فـيها تـحييد أيـة عـوامـل تضرّ بــــمصالــــح أبــــناء شــعبنا فــــي حــــياتــــهم الـيومــــية، واــتزامــاتـهم المــــعيشية، وتــــــؤثــــــر عــلى نهج تمكين الأجـيال مــــــن تعليم مستمر بلا عثرات أو مـــــعيقات أو تعطيل لـــــن يحـــــمل إلا انـــــعكاسات ســـــلبية عـــــلى مـــــجتمعنا الفلســـطينيّ ومســـتقبل أبـــنائـــه فـــقط، فــي الـــوقـــت الـــذي يـــعانـــي فـــيه كـــل أبـــــناء شـــــعبنا مـــــن ظـــــروف اقـتصاديـة صعبة، لا تـــــؤثـــــر عـــــلى شـريـحة واحـدة، بـل عـلى الكلّ الفلسـطينيّ فـي كـل نـواحـي الـحياة، وفـي مـرحـلة يـــسعى الاحـــتلال فـــيها إلـــى هـــدم حـاضرنـــا الصامـــد رغـــم الـــصعوبـــات والأخـطار، وإضـعاف كــــيانــــنا الوطـني بــــكل تــفاصـيله المعمّدة بــــدمــــاء الشهـداء الـــــذيـــــن يرتقون يـــــومـّيا عـــــلى تـــــراب الأرض، وهـــــم يـعبدون بدمائهم طريق الحرية والنضال".

وتابعت أن نهج الـــــحوار والـــــتفاهـــــم ووحـــــدة الهـــــدف والمصير، والـــــتعاضـــــد فـــــي الــــنوائــــب والأزمــــات، كــــان ومــــا زال الـسّمة الــــتي حــــملها شــــعبنا طــــوال عـــقود مـــن الـــصبر والمـــجابـــهة المســـتمرة بـــلا تـــوقـــف أمـــام احـــتلال لا يكلّ عـن تـطويـر ذاتـه، وأدواتـه، وأسـالـيبه لـلقضاء عـلى وجـودنـا الفلسـطيني، بــما فــيه مــن منجــزات وطــنية، ولــيس ســعيه الــدائــم إلــى أســرلــة المــناهــج الــتعليمية فــي الــقدس، وهــدم المــدارس وتــعطيلها فــي كــل الــوطــن، ســوى جانب من أساليبه لإنتاج نكبة جديدة لشعبنا وقضيته.

وثمّنت دور المـــعلمين ومـــواقـــفهم الـــوطـــنية، داعية إلـــى عـــــمل نقابـيّ يـــــتكامل وينسجـــــم فـــــيه النضال المطلبيّ المشـــــروع مـــــع الـــواجـــب الـــوطـــنيّ الأســـاســـيّ، الـــذي يـــحتّم ضـــرورة الـــوعـــي بمجريات الـصراع مـع الاحـتلال وتـطوراتـه الـيومـية المـتصاعـدة، والإيـمان بـالـنّصر عـلى الاحـتلال، وأن يـعاد الـنظر فـي تـرتـيب الأولـيات فـي الـعمل الـنقابـي بــناء عــلى هــذه الــقاعــدة، ليستمر ســعي الإنــسان الفلســطينيّ لــتطويــر حـياتـه عـملا دافـعه دحر الاحـتلال ولـيس الـتأقـلم مـعه، حـتّى انـتزاع كـل حـقوقـه الوطنية، وتـجسيد الاسـتقلال الـوطـني فـي دولـة فلسـطين ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

اشتية يطالب النرويج بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة

اشتية يطالب النرويج بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة

(فتح): تلفيق مواقف على لسان الحركة يُدخل الكل الفلسطينيّ في أزمة واسعة

(فتح): تلفيق مواقف على لسان الحركة يُدخل الكل الفلسطينيّ في أزمة واسعة

مصرع شاب عشريني بحادث سير ذاتي في الخليل

مصرع شاب عشريني بحادث سير ذاتي في الخليل

رئيس الوزراء يُشارك بافتتاح مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 59

رئيس الوزراء يُشارك بافتتاح مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 59

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير خارجية الكويت

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير خارجية الكويت

فتوح: سيبقى الأقصى وقفًا إسلاميًا لا سيادة للاحتلال عليه

فتوح: سيبقى الأقصى وقفًا إسلاميًا لا سيادة للاحتلال عليه

اشتية يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل إحياء عملية السلام

اشتية يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل إحياء عملية السلام

خلال مواجهات.. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الخليل

خلال مواجهات.. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح: سيبقى الأقصى وقفًا إسلاميًا لا سيادة للاحتلال عليه

فتوح: سيبقى الأقصى وقفًا إسلاميًا لا سيادة للاحتلال عليه

خلال مواجهات.. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الخليل

خلال مواجهات.. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الخليل

&quot;العليا للعشائر&quot; تحذر من مخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى

"العليا للعشائر" تحذر من مخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى

إصابة مواطنين أحدهما برصاص الاحتلال والآخر باعتداء مستوطنين في الخليل وبيت لحم

إصابة مواطنين أحدهما برصاص الاحتلال والآخر باعتداء مستوطنين في الخليل وبيت لحم

الخليل: مستوطنون يقتلعون 70 شجرة زيتون

الخليل: مستوطنون يقتلعون 70 شجرة زيتون

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس تنطلق السبت

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس تنطلق السبت

غزة: تشييع جثامين ضحايا حادث السير بمصر

غزة: تشييع جثامين ضحايا حادث السير بمصر

بيت لحم: وقفة دعم وإسناد للأسرى

بيت لحم: وقفة دعم وإسناد للأسرى

منوعات

الفنان محمد عساف ينشر صوراً له من باحات المسجد الأقصى

الفنان محمد عساف ينشر صوراً له من باحات المسجد الأقصى

دنيا بطمة تستعرض ساعة يد باهضة الثمن وسعر صادم

دنيا بطمة تستعرض ساعة يد باهضة الثمن وسعر صادم

بشكل مفاجئ.. فيفي عبده تنسحب من السباق الرمضاني 2023

بشكل مفاجئ.. فيفي عبده تنسحب من السباق الرمضاني 2023

هل سيرى مسلسل علا غانم النور في رمضان بعد أزماتها الأخيرة؟

هل سيرى مسلسل علا غانم النور في رمضان بعد أزماتها الأخيرة؟

زواج رضوى الشربيني يتصدر الترند.. ما الحقيقة؟

زواج رضوى الشربيني يتصدر الترند.. ما الحقيقة؟

ولادة حفيدة جورج وسوف تعيد الفرح لقلبه بعد وفاة نجله وديع

ولادة حفيدة جورج وسوف تعيد الفرح لقلبه بعد وفاة نجله وديع

ياسمين عبد العزيز تمازح جمهورها بطريقة طريفة

ياسمين عبد العزيز تمازح جمهورها بطريقة طريفة

شاكيرا تهدد بيكيه وصديقته الجديدة بالقتل

شاكيرا تهدد بيكيه وصديقته الجديدة بالقتل

خلال بث مباشر.. نجوم تركيا يجمعون مبلغاً خيالياً لضحايا الزلزال

خلال بث مباشر.. نجوم تركيا يجمعون مبلغاً خيالياً لضحايا الزلزال

اندلاع أزمة بين الفنان أحمد مكي ورجل أعمال شهير بسبب &quot;الكبير أوي&quot;

اندلاع أزمة بين الفنان أحمد مكي ورجل أعمال شهير بسبب "الكبير أوي"

عربي

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار

لبنان: بدء تطبيق قرار التسعير والدفع بالدولار

نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى &quot;ستخسرون كل شيء&quot;

نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى "ستخسرون كل شيء"

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم