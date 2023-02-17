مصرع شاب عشريني بحادث سير ذاتي في الخليل

لقي مساء الجمعة، شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، مصرعه، جراء حادث سير ذاتي تعرض له بمدينة يطا جنوب الخليل.







وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشاب قد تعرض لانقلاب مركبة غير قانونية كان يقودها بمدينة يطا جنوب الخليل، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته.





وأكد ارزيقات أن النيابة العامة أبلغت على الفور بمباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.





وناشد المواطنين كافة بضرورة التخلي والتخلص من المركبات غير القانونية ومنع أبنائهم من قيادتها لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين.

رام الله - دنيا الوطن