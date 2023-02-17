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دولي

غالانت يزعم: إيران تجري محادثات لبيع أسلحة "فتاكة" لخمسين دولة

غالانت يزعم: إيران تجري محادثات لبيع أسلحة "فتاكة" لخمسين دولة
وزير الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت إن "إيران تجري محادثات لبيع أسلحة (فتاكة) لما لا يقل عن 50 دولة حول العالم".

وزعم غالانت خلال كلمة له في المؤتمر الأمني في ميونخ، الجمعة، أن "طهران أصبحت خلال العام الماضي مُصدِّرًا عالميًا للأسلحة"، وفق موقع (الهدهد).

وتحدث عن ما وصفها "الآثار السلبية لإيران" التي تنتشر أكثر فأكثر في المنطقة، متناسيا التقارير التي كشفت مؤخرا عن أن صادرات الأسلحة في إسرائيل قفزت قفزة كبيرة نتيجة لاتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية وكذلك بعد الحرب في أوكرانيا.

ويشار إلى أن حرب أوكرانيا جعلت أوروبا أيضا المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة في إسرائيل، والتي تشكل 41٪ من الصادرات الأمنية فيه.

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