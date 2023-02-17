رئيس الوزراء يُشارك بافتتاح مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 59

شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، في افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسون (MCS)، اليوم الجمعة.





وحضر الافتتاح، أكثر من 450 من صناع القرار رفيعي المستوى، وقادة الرأي البارزين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء الدول والوزراء وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك القادة من قطاع الأعمال والإعلام والبحوث والمجتمع المدني.







وسيعقد اشتية على هامش المؤتمر العديد من اللقاءات لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، حيث يشكل هذا المؤتمر منصة للمناقشات رفيعة المستوى حول أكبر تحديات السياسة الخارجية والأمنية في عصرنا.

رام الله - دنيا الوطن