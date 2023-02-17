تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير خارجية الكويت

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وسفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.







وبحث اشتية مع الوزير الكويتي تعزيز الجهود لملء الفراغ السياسي وإعادة إحياء مبادرة السلام العربية لحماية حل الدولتين، ودعم التحركات والتوجه الفلسطيني لمجلس الأمن من أجل وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والانتهاكات تجاه أبناء شعبنا والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإلزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات ما بين البلدين على المستويين السياسي والشعبي، مثمنا دعم الكويت لفلسطين على كافة الأصعدة وتعزيز صمود أبناء شعبنا، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس والحكومة وشعبنا إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والحكومة والشعب الكويتي الشقيق.

رام الله - دنيا الوطن