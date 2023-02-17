إصابة مواطنين أحدهما برصاص الاحتلال والآخر باعتداء مستوطنين في الخليل وبيت لحم

أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.







ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال قمعت تظاهرة سلمية خرجت في البلدة إسنادا للأسرى، وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، حيث أصيب شاب برصاصة اخترقت فخذه الأيمن، ونقل إلى إحدى المستشفيات.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين ومنازلهم، كما أغلقوا البوابة الحديدية عند مدخل البلدة.في السياق، أصيب المواطن ناصر محمود سباتين (55 عاما) بجروح ورضوض، من قرية حوسان غرب بيت لحم، إثر اعتداء المستوطنين عليه أثناء تواجده في أرضه، التي تقام عليها مستوطنة "بيتار عليت".وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن المستوطنين هاجموا المواطن سباتين اثنين من أبنائه وأبناء شقيقه، وانهالوا عليه بالضرب، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج، مضيفا أن المستوطنين هاجموا مركبة المواطن وحطموا زجاجها.