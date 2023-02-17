إثر "قضايا فساد".. البرلمان الأوروبي يمنع نواب مغاربة من دخول مقره

رام الله - دنيا الوطنأقر البرلمان الأوروبي توصية تقضي بمنع النواب المغاربة من دخول مقره في بروكسل إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية "فساد" مزعومة متهم فيها المغرب.ووفق وكالة (الأناضول) التركية، فإن البرلمان الأوروبي أقر الإجراء الجديد في تصويت الخميس بأغلبية 401 صوت مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 133 عن التصويت.وبحسب نص القرار المنشور بموقع البرلمان الأوروبي، صادق الأخير على "توسيع نطاق الإجراءات المتخذة لتشمل ممثلي المغرب".وجاء في القرار الأوروبي: "مصرون على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، وسنتخذ الإجراءات اللازمة".وفي الثاني شباط/ فبراير الجاري جرّد البرلمان الأوروبي نائبين من الحصانة البرلمانية على خلفية اتهامات بتلقيهما رشى من قطر والمغرب، وهي اتهامات رفضتها الدوحة والرباط.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 وجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة نواب في البرلمان الأوروبي بتلقي هدايا وأموال للتأثير على صنع القرار داخل البرلمان.