الخليل: مستوطنون يقتلعون 70 شجرة زيتون

اقتلع مستوطنون، اليوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.







وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن عددا من المستوطنين اقتلعوا 70 شجرة زيتون في منطقة "الثعلة" المقامة على أراضيها مستوطنة (كرمئيل)، وتعود ملكيتها للمواطن جميل عوض زين.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان، وفرت الحماية للمستوطنين، لافتا إلى أن مسافر يطا تتعرض لهجمات متواصلة ومتصاعدة من قبل الاحتلال.