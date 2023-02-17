الاحتلال يستهدف مجموعة مواطنين شرق البريج ويُصيب شابًا بعيار معدني

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، قرب السلك الفاصل شرق المخيم، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه.وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين شرق مدينة غزة، وتحديدا في منطقة ملكَة، ما أدى لإصابة شاب بالاختناق.