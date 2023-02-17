إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان ومتضامن أجنبي، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 19 عاما.وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.