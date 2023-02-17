وقفة تضامنية نصرة للضفة والقدس وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننظمت حركة (حماس) في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية نصرة للقدس والضفة الغربية، وتنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية بحقهماوقال القيادي في الحركة ماهر الحولي: "إن حركة حماس والمقاومة تجدد تأكيدها على تضامنها ووقوفها مع شعبنا في القدس والضفة الغربية، وأننا موحدون خلف أسرانا في سجون الاحتلال وإن المساس بهم يفتح على الاحتلال بوابة من نار".وتابع الحولي: "رسالة حماس والمقاومة إلى حكومة الاحتلال المتطرفة أننا سنكسر القيد الذي وضع في يد الأسرى وسنكسر الأيدي التي تنهتك حريتهم، وإن الخيارات أمام المقاومة الفلسطينية مفتوحة في سبيل تحرير الأسرى، وفي سبيل ردع الاحتلال عن انتهاكاته بحق شعبنا".وأكد الحولي في كلمته على ضرورة توحيد كل الجهود العربية والإسلامية في سبيل نصرة قضية فلسطين، محذراً من أي مساس بالأسرى في السجون ومشدداً على أن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه شعبنا، داعياً كل أبناء شعبنا إلى استمرار الاشتباك مع الاحتلال في كافة الجبهات وعلى الحواجز والعسكرية.