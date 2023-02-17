شؤون فلسطينية

بحر يدعو المجتمعين في قمة الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرارات لعزل الاحتلال ورفض عضويته

بحر يدعو المجتمعين في قمة الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرارات لعزل الاحتلال ورفض عضويته
بحر
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المجلس التشريعي في غزة بالإنابة، أحمد بحر القمة الإفريقية إلى اتخاذ قرارات واضحة لعزل الاحتلال ورفض انضمامه في عضوية الاتحاد.

وطالب بحر خلال رسالته لرئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال والمجتمعين في القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، بالدفع باتجاه بلورة دبلوماسية إفريقية مؤثرة وفعالة لعزل الاحتلال الصهيوني في المحافل الإقليمية والدولية ومحاسبته على جرائمه وممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

وعبر بحر عن تقديره للمواقف التاريخية والدور المحوري للاتحاد والدول الإفريقية الشقيقة في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

وقال بحر: " إن الاحتلال الذي تقوده حكومة فاشية متطرفة يسعى إلى اختراق التضامن الأفريقي التاريخي مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، ناهيك عن محاولته لضرب القيم والمبادئ الأفريقية ونظام الاتحاد الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية، وإنهاء الاستعمار، وحق تقرير المصير للشعوب.

وأضاف بحر: " لا يخفى عليكم ما ارتكبه الاحتلال الصهيوني ولا يزال من جرائم قتل وأسر وهدم للمنازل وتهجير للفلسطينيين وبناء للمستوطنات غير الشرعية وعدوان متواصل ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، في إطار ممارسة الاحتلال لسياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري والذي وثقته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية".

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