شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء قيادي بين فتح وحماس في لبنان

تفاصيل لقاء قيادي بين فتح وحماس في لبنان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، رفقة أمين سر حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، في مقر السفارة، أمس الخميس، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري على رأس وفد قيادي ضم عضو المكتب السياسي للحركة زاهر جبارين، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، نائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه ومسؤول العلاقات الوطنية في لبنان ايمن شناعة بحضور أعضاء قيادة حركة (فتح) في لبنان منذر حمزة وغسان عبد الغني.

وأكد المجتمعون على خطورة المشروع الإسرائيلي المتمثل في حكومة الاحتلال المتطرفة الهادفة إلى تهجير أهلنا والعمل على تهويد العاصمة القدس وتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً ، ولمواجهة كل تلك التحديات التي يشهدها مشروعنا الوطني الفلسطيني.

وتم التأكيد على ضرورة وأهمية بناء استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة وشاملة لمواجهة المشروع الإسرائيلي، محذرين حكومة الاحتلال المتطرفة من ممارساتها ومن اعتداءاتها المستمرة والاقتحامات اليومية التي تشهدها أراضينا الفلسطينية، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس واعتداءات وممارسات المستوطنين على مدننا وقرانا ومخيماتنا، والعزل من أبناء شعبنا وممارسة الإرهاب المنظم من قبل  قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحيا اللقاء صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في أرضهم وبسالتهم في مقاومتهم وتصديهم في الدفاع عن الحق الفلسطيني المشروع وبخاصة الأسرى وضرورة توحيد الدعم لتحركهم على كافة المستويات، موجهين لهم التحية معتبرين أن قضيتهم هي قضية وطنية فلسطينية جامعة ومسؤولية الجميع العمل على فك قيودهم والإفراج عنهم.

وحذر اللقاء من الاجراءات العقابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاههم، مطالبين المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف تلك الممارسات المخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية والانسانية.

واكد الجانبان على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في كل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني وتفعيل العمل المشترك ومواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال.

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