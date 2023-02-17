البزم: وصول جثامين حادث السير بمصر إلى معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في قاطع غزة، إياد البزم، عن وصول جثامين الضحايا الخمسة إلى معبر رفح، والذين قضوا إثر حادث سير في طريق عودتهم من مصر إلى غزة أمس الخميس.وبين أنه سيتم نقل الجثامين الخمسة إلى داخل القطاع ولأماكن سكنهم تمهيداً لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.وكانت سفارة فلسطين في القاهرة، أكدت أنها ستتولى إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بنقل جثامين الضحايا الخمس الفلسطينيين إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن لتتم عملية دفنهم.ولفتت السفارة إلى أن الضحايا هم (محمد السيد منصور الجدبة، أحمد محمد رشاد النجار، إسماعيل عمر إسماعيل شاهين، جهاد أحمد عبد الكريم أبو دقة، منى فريد محمد جامع).كما أكدت أنها ستتولى متابعة الوضع الصحي للجرحى والمصابين في حادث السير الذي أودى بحياة عدداً من المواطنين الفلسطينيين وهم في طريقهم للعودة للقطاع.وأوضحت أنها تتابع عملية علاج المصابين بالمستشفيات المصرية لحين تمام شفاءهم على خير وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام، مبينةً أن المصابين عددهم ثلاثة وهم: (سوزان خالد سليمان أبو جامع، حامد نعيم دمياطي حبيب، جهاد محمد عبد الحميد أبو دقة).