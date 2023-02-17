"الخارجية": وقف عقوبات بن غفير الجماعية في القدس مفتاح تحقيق التهدئة

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"حرب الوزير الإسرائيلي المتطرف، بن غفير، ضد القدس وأحيائها وبلداتها ومواطنيها"، والتي تشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية في القدس ومقدساتها، وتعتبرها أبشع أشكال العقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي المحرمة دوليا وإنسانيا.وأكدت "الخارجية"، في بيان لها، أن حرب بن غفير دعوة إسرائيلية رسمية لمزيد من التصعيد والاستنجاد بدوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.وشددت على أن بن غفير وأتباعه يوسعون دوائر المواجهة والتوترات ويستخدمونها مستترا دخانيا لمواصلة حربهم المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس لتسهيل عمليات ضمها وتهويدها وتعميق الاستيطان فيها، الأمر الذي يجهض أي جهود إقليمية ودولية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين على أسس سياسية تفاوضية.وأوضحت أن بقاء ردود الفعل الدولية على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تحت سقف الإدانات وصيغ التعبير عن القلق لا يساعد في تحقيق التهدئة والاستقرار في ساحة الصراع، ويفهمه بن غفير وأتباعه كرخصة مرور نحو ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، ونحو تسريع الإجراءات لتقويض فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين.