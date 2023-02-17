مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأقام مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية وثكنة عسكرية جديدة على الأراضي الفلسطينية الواقعة شرقي قرية فرعتا، شرق قلقيلة.وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية لقرية فرعتا، ووضعوا خياما ورفعوا الأعلام وسط تجمع للمركبات.كما جلب المستوطنون معهم قطعاناً من الأغنام لرعيها في أراضي المواطنين، ومولدات للكهرباء وألواح من الصفيح. وتعود الأراضي المستهدفة لقرى تل وجيت وفرعتا بين نابلس وقلقيلية، ويهدف المستوطنون لتوسيع مستوطنة "حفات جلعاد".وتتعرض قرية فرعتا وأراضيها لاعتداءات متواصلة من الاحتلال والمستوطنين، وخلال الأعوام الماضية هاجم المستوطنون فرعتا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، كما اقتحموا مقام "أبو الجود" الواقع شرقي القرية مرات عديدة.ونظرا لغنى القرية بالأماكن الأثرية القديمة سواء ما تم الكشف عنه أو ما زال غير مُكتشف، تتكرر محاولات المستوطنون وبمساعدة من جيش الاحتلال السيطرة على المكان بهدف تدميره أو الإعلان عنه مناطق مغلقة للاستيلاء عليه لاحقا.