شؤون فلسطينية

الاحتلال يُهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع

الاحتلال يُهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالا، دون التبليغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين شرق مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع أطلقوا النار والغاز تجاه رعاة الأغنام وأجبروهم على مغادرة منطقة الرعي.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وكذلك المزارعين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

أخبار ذات صلة

البزم: وصول جثامين حادث السير بمصر إلى معبر رفح

البزم: وصول جثامين حادث السير بمصر إلى معبر رفح

&quot;الخارجية&quot;: وقف عقوبات بن غفير الجماعية في القدس مفتاح تحقيق التهدئة

"الخارجية": وقف عقوبات بن غفير الجماعية في القدس مفتاح تحقيق التهدئة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق قلقيلية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق قلقيلية

الاحتلال يُهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع

الاحتلال يُهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع

&quot;المرور&quot; بغزة: إصابتان في تسع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في تسع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المطران حنا: المصادقة على قانون سحب الجنسية انتهاك للقوانين الإنسانية

المطران حنا: المصادقة على قانون سحب الجنسية انتهاك للقوانين الإنسانية

الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; في السجون ويتخذون خطوات جديدة

الأسرى يواصلون "العصيان" في السجون ويتخذون خطوات جديدة

حمادة: السطو على أموال الأسرى والمحررين بالقدس جريمة خطيرة

حمادة: السطو على أموال الأسرى والمحررين بالقدس جريمة خطيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق قلقيلية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق قلقيلية

الاحتلال يُهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع

الاحتلال يُهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وشرق القطاع

&quot;المرور&quot; بغزة: إصابتان في تسع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في تسع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

حمادة: السطو على أموال الأسرى والمحررين بالقدس جريمة خطيرة

حمادة: السطو على أموال الأسرى والمحررين بالقدس جريمة خطيرة

&quot;المعابر&quot; تنشر إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح مؤخرًا

"المعابر" تنشر إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح مؤخرًا

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

&quot;الشعبية&quot; القيادة العامة: مصادقة كنيست على سحب الجنسية تعكس حالة التخبط للاحتلال

"الشعبية" القيادة العامة: مصادقة كنيست على سحب الجنسية تعكس حالة التخبط للاحتلال

المطران حنا: التهديد باعتقال شخصيات وطنية رسالة ابتزاز مرفوضة

المطران حنا: التهديد باعتقال شخصيات وطنية رسالة ابتزاز مرفوضة

منوعات

دنيا بطمة تستعرض ساعة يد باهضة الثمن وسعر صادم

دنيا بطمة تستعرض ساعة يد باهضة الثمن وسعر صادم

بشكل مفاجئ.. فيفي عبده تنسحب من السباق الرمضاني 2023

بشكل مفاجئ.. فيفي عبده تنسحب من السباق الرمضاني 2023

هل سيرى مسلسل علا غانم النور في رمضان بعد أزماتها الأخيرة؟

هل سيرى مسلسل علا غانم النور في رمضان بعد أزماتها الأخيرة؟

زواج رضوى الشربيني يتصدر الترند.. ما الحقيقة؟

زواج رضوى الشربيني يتصدر الترند.. ما الحقيقة؟

ولادة حفيدة جورج وسوف تعيد الفرح لقلبه بعد وفاة نجله وديع

ولادة حفيدة جورج وسوف تعيد الفرح لقلبه بعد وفاة نجله وديع

ياسمين عبد العزيز تمازح جمهورها بطريقة طريفة

ياسمين عبد العزيز تمازح جمهورها بطريقة طريفة

شاكيرا تهدد بيكيه وصديقته الجديدة بالقتل

شاكيرا تهدد بيكيه وصديقته الجديدة بالقتل

خلال بث مباشر.. نجوم تركيا يجمعون مبلغاً خيالياً لضحايا الزلزال

خلال بث مباشر.. نجوم تركيا يجمعون مبلغاً خيالياً لضحايا الزلزال

اندلاع أزمة بين الفنان أحمد مكي ورجل أعمال شهير بسبب &quot;الكبير أوي&quot;

اندلاع أزمة بين الفنان أحمد مكي ورجل أعمال شهير بسبب "الكبير أوي"

وفاة الفنانة المصرية الشهيرة سلوى العرابي

وفاة الفنانة المصرية الشهيرة سلوى العرابي

عربي

لبنان: بدء تطبيق قرار التعسير والدفع بالدولار

لبنان: بدء تطبيق قرار التعسير والدفع بالدولار

نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى &quot;ستخسرون كل شيء&quot;

نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى "ستخسرون كل شيء"

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم