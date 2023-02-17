دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
زلزال تركيا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا، مساء اليوم الخميس، إلى أكثر من 41 ألف قتيل، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من شباط/فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.

وانتشل عناصر الإنقاذ الأتراك، الخميس، فتاة تبلغ 17 عامًا وشابة في العشرينيات من عمرها من تحت الأنقاض، بعد 11 يومًا تقريبًا من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وأوقفت تركيا وسوريا عمليات الإنقاذ في بعض المناطق.

وأشار مسؤولون أتراك أن الخسائر المسجلة في تركيا تجعل الزلزال أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخ البلاد المعاصر.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا

أول تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية على قرارات (كابينت) الأخيرة

أول تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية على قرارات (كابينت) الأخيرة

صحيفة إسرائيلية: غانتس يُطالب نتنياهو بإقالة &quot;بن غفير&quot;

صحيفة إسرائيلية: غانتس يُطالب نتنياهو بإقالة "بن غفير"

زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة الضحايا تتجاوز 41 ألفاً مع استمرار عمليات الإغاثة

زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة الضحايا تتجاوز 41 ألفاً مع استمرار عمليات الإغاثة

أمريكا: مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار في ولاية تكساس

أمريكا: مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار في ولاية تكساس

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أوكرانيا في زيارة رسمية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أوكرانيا في زيارة رسمية

رئيس الشاباك يحذر: خطوات بن غفير والحكومة ستفجر المنطقة

رئيس الشاباك يحذر: خطوات بن غفير والحكومة ستفجر المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الشعبية&quot; القيادة العامة: مصادقة كنيست على سحب الجنسية تعكس حالة التخبط للاحتلال

"الشعبية" القيادة العامة: مصادقة كنيست على سحب الجنسية تعكس حالة التخبط للاحتلال

المطران حنا: التهديد باعتقال شخصيات وطنية رسالة ابتزاز مرفوضة

المطران حنا: التهديد باعتقال شخصيات وطنية رسالة ابتزاز مرفوضة

الاحتلال يستولي على أموال الأسرى والمحررين المقدسيين

الاحتلال يستولي على أموال الأسرى والمحررين المقدسيين

اشتية يدعو ألمانيا والاتحاد الأوروبي لحماية حل الدولتين والبناء على مبادرة السلام العربية

اشتية يدعو ألمانيا والاتحاد الأوروبي لحماية حل الدولتين والبناء على مبادرة السلام العربية

تفاصيل لقاء وفد فلسطيني ورئيس مجلس النواب الأردني

تفاصيل لقاء وفد فلسطيني ورئيس مجلس النواب الأردني

الاحتلال يحول أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

الرئيس عباس يُهاتف والد الشهيد مثقال ريان

الرئيس عباس يُهاتف والد الشهيد مثقال ريان

شاهد: لحظة استشهاد الفتى محمود العايدي برصاص الاحتلال في طوباس قبل أيام

شاهد: لحظة استشهاد الفتى محمود العايدي برصاص الاحتلال في طوباس قبل أيام

منوعات

رمضان 2023.. لينا صوفيا تشارك في بطولة &quot;كامل العدد&quot; مع دينا الشربيني وإسعاد يونس‎‎

رمضان 2023.. لينا صوفيا تشارك في بطولة "كامل العدد" مع دينا الشربيني وإسعاد يونس‎‎

بالصور.. الموت يفجع الفنان حكيم

بالصور.. الموت يفجع الفنان حكيم

نادين نجيم تعلن عن حدوث هزة أرضية في لبنان

نادين نجيم تعلن عن حدوث هزة أرضية في لبنان

أحمد سعد يتصدر الترند بسبب أغنيته الجديدة

أحمد سعد يتصدر الترند بسبب أغنيته الجديدة

بالفيديو.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بردها على إعلامي طلب منها التبرع لسوريا

بالفيديو.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بردها على إعلامي طلب منها التبرع لسوريا

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

عربي

نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى &quot;ستخسرون كل شيء&quot;

نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى "ستخسرون كل شيء"

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة