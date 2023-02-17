جيش الاحتلال يعتقل خمسة شبان من جنين والقدس

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابين بعد مداهمة منزليهما في القدس.







وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب معتصم مسودة في حي وادي حلوة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اعتقلت الشاب محمد الرفاعي بعد مداهمة منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وصباح اليوم الجمعة، خمسة شبان خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس.واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، ثلاثة شبان من مخيم جنين على حاجز عسكري، واقتحمت بلدة صانور جنوب جنين فجر اليوم الجمعة.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي محمد طوالبة، وخليل جمال طوالبة ومهدي عدنان طوالبة، أثناء مرورهم على حاجز عسكري حوارة.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور جنوب جنين وداهمت عدة أحياء وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمةشمالا.