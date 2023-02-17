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طالع تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

طالع تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
ميناء غزة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صاف بوجه عام وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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