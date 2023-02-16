"الشعبية" القيادة العامة: مصادقة كنيست على سحب الجنسية تعكس حالة التخبط للاحتلال

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة أن مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون سحب الجنسية وإبعاد الأسرى الفلسطينيين يعكس حالة التخبط التي يعيشها.





وأكدت الجبهة على أن "مصادقة الاحتلال على القرارات الجائرة بحقوق شعبنا التي تمس الأسرى وتخدم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتهجير أهلنا في النقب، تأتي استمراراً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا والتي تنتهجها الحكومات الصهيونية المتعاقبة".

رام الله - دنيا الوطنوقالت: إننا "نؤكد على أن استمرار العدو في سياساته العنصرية المتطرفة لن تثني شعبنا عن مواصلة حقه الطبيعي في مواجهة الاحتلال بكافة الطرق وعلى رأسها الكفاح المسلح على طريق العودة وتحرير كل فلسطين".