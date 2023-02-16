المطران حنا: التهديد باعتقال شخصيات وطنية رسالة ابتزاز مرفوضة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الخميس: إن "التهديد باعتقال الشخصيات الوطنية الفلسطينية بحجة التحريض على العنف إنما هي رسالة ابتزاز مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا".





وأضاف المطران حنا: فالشخصيات الوطنية الفلسطينية تقوم بدورها الوطني في الدفاع عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث وخاصة في مدينة القدس.





رام الله - دنيا الوطنوتابع: نحن لسنا دعاة عنف وقتل واستهداف للإنسان بل نحن دعاة عدالة وتأكيد على حق الفلسطيني بأن يعيش حرا في وطنه كما هو حال كافة الشعوب في عالمنا.