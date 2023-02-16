الاحتلال يستولي على أموال الأسرى والمحررين المقدسيين

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أموال عدد من الأسرى والأسرى المحررين المقدسيين وذويهم بذريعة تلقيهم أموالا من السلطة الوطنية الفلسطينية.







واستولت سلطات الاحتلال على مبلغ قدره 120 ألف شيكل من الحساب البنكي للأسيرة المحررة إيمان الأعور ونجلها محمد، كما استولت على مبلغ قدره 113 ألف شيكل من حساب والدة الأسير المحرر صهيب الأعور ونجلها صهيب، عدا عن إغلاق حسابتهما البنكية، وذلك عبر إخبار العائلة برسالة عبر تطبيق (واتس اب).

رام الله - دنيا الوطنوكانت قوات الاحتلال قد داهمت عشرات منازل الأسرى والأسرى المحررين في القدس واستولت على أموال ومقتنيات ثمينة، كما حجزت على الحسابات البنكية لعوائل الأسرى.تأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس.