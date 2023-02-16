سفارة فلسطين بالقاهرة تُوضح بشأن ضحايا حادث السير وآلية نقلهم للقطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة دولة فلسطين في مصر: إن "جثامين المتوفين الخمسة، ضحايا حادث السير الذي وقع في مدينة الإسماعيلية، ستتحرك بصحبة مندوب السفارة فجر يوم الجمعة تجاه قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لتوارى الثرى".وأوضحت السفارة في بيان صحفي مساء الخميس، أن مندوبي السفارة يستمرون في متابعة ومرافقة حالة المصابين الثلاثة بالمستشفيات المصرية، وتبذل جهودها إلى حين الاطمئنان على استقرار حالاتهم الصحية وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.ووجهت الشكر للأجهزة المصرية المعنية والجهات ذات الصلة، التي بذلت جهودها لتيسير عودة الجثامين إلى أرض الوطن، وساعدت في تقديم العون الطبي للمصابين والجرحى.وجدد سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح تعازيه القلبية باسم القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين إلى ذوي المتوفين، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وعائلاتهم الصبر والسلوان.