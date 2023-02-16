لدى لقاء نظيره العراقي.. اشتية: سنتوجه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، الخميس، في مدينة ميونخ الألمانية، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.







ووضع اشتية نظيره العراقي في صورة العدوان الإسرائيلي على شعبنا، قائلا: "سنتوجه لمجلس الأمن من أجل إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقّعة ووقف كافة الإجراءات الأحادية تجاهنا".

رام الله - دنيا الوطنوبحث اشتية مع السوداني سبل عقد اللجنة الفلسطينية العراقية المشتركة، وإرسال وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين إلى العراق لبحث توسيع وتعزيز التبادل التجاري ما بين البلدين.وقال اشتية: إن "العلاقة الفلسطينية العراقية جذورها راسخة على مدار التاريخ، ففلسطين تعيش في قلب كل عراقي كما تعيش العراق في قلب كل فلسطيني".من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أن القضية الفلسطينية في وجدان كل عراقي، ودعم توجه فلسطين في كل خطوة تحتاجها، وحرص العراق على إنجاز المصالحة الفلسطينية ودعمها بكل ما أمكن.