دولي

أول تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية على قرارات (كابينت) الأخيرة

أول تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية على قرارات (كابينت) الأخيرة
بايدن ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشف البيت الأبيض، مساء يوم الخميس، عن موقفه إزاء شرعنة إسرائيل لبؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وأعرب البيت الأبيض في تصريح مقتضب، عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في السياق، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين"، مضيفة أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك "بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني".

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (كابينيت)، مساء الأحد الماضي، على شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والعمل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في الاجتماع شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على تسع فقط.

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