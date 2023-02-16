بكيرات: حكومة الاحتلال الجديدة تسابق الزمن لفرض التقسيم الزماني

قال مدير أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، إن "حكومة الاحتلال الجديدة تسابق الزمن؛ لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى".

رام الله - دنيا الوطنوبين بكيرات أن "حكومة الاحتلال فشلت فشلاً ذريعاً في ترويض الشباب الثائر في مدينة القدس، مؤكدا أن مدينة القدس ستنهي الصراع مع الاحتلال الصهيوني كما أنهت أساطير الزمن القديم".وأضاف: "الحكومة الفاشية واهمة إن ظنت أن بمقدورها فرض روايتها الصهيونية على الشعب الفلسطيني".وأوضح أن الاحتلال يمنع ويعرقل عمل الأوقاف الإسلامية داخل المسجد الأقصى المبارك، ويعمل على تغيير الواقع العمراني شرق القدس.وطالب بكيرات العالم العربي والإسلامي بوضع قضية القدس على رأس أولوياته، فالاحتلال يتعامل مع المسجد الأقصى على أنه ملف أيدولوجي وسياسي وأمني، وينادي بإنهاء الوجود الإسلامي في القدس.