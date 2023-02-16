الرئيس عباس يُهاتف والد الشهيد مثقال ريان

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، سلمان ريان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، معزيا باستشهاد نجله مثقال.







وأعرب الرئيس عباس، خلال الاتصال، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية باستشهاد الشاب مثقال ريان، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

رام الله - دنيا الوطنمن جهته، شكر والد الشهيد الرئيس عباس على الاتصال.واستشهد الشاب مثقال ريان (27 عاما) في الحادي عشر من الشهر الجاري، جراء إصابته برصاص مستوطنين في بلدة قراوة بني حسان.