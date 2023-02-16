شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: قضية الأسرى ستبقى أولوية ثابتة في لقاءاتنا البرلمانية

المجلس الوطني: قضية الأسرى ستبقى أولوية ثابتة في لقاءاتنا البرلمانية
المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير إن "المجلس الذي يعتبر قضية الأسرى أولوية ثابتة على جدول أعمال المؤتمرات البرلمانية العربية والإسلامية والاقليمية، بكل ما يعانيه الأسرى، سيدفع بكل إمكانياته للضغط البرلماني عبر علاقاته الثنائية والإقليمية والدولية، على حكومة الاحتلال".

وأضاف الزعارير في بيان الخميس: سواء كان ذلك في لقاءاته أو رسائله بهذا الشأن، لوقف سياسة التضييق والتنكيل والبطش والملاحقة بحقهم، والتحذير من أن قضيتهم تشكل صاعقا للحالة الوطنية والشعبية ضد الاحتلال وأدواته.

وأكد أن الحركة الأسيرة الفلسطينية وقيادتها أقوى من كل الإجراءات التي تتخذها مصلحة السجون، وأن إجراءات بن غفير ستواجه بنضالات الأسرى ومعهم كل أبناء الشعب الفلسطيني، مذكرا أن تاريخ نضالات الحركة الأسيرة حافل بالتحديات والانتصارات على مدار خمسة عقود.

وأضاف الزعارير أن حكومة الاحتلال تحاول إخضاع الأسرى والتنكيل بهم وحرمانهم من كل حقوقهم التي انتزعوها بنضالاتهم المتواصلة عبر تاريخ نضالات وصمود الحركة الأسيرة، وهو ما لم ينجح سابقا ولن ينجح لاحقا، مشددا على أن قضية الأسرى بالنسبة لشعبنا لطالما كانت محركا نضاليا وكانت جامعة ومُوحّدة لكل قطاعاته الشعبية والوطنية.

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