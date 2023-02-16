شؤون فلسطينية

فارس: ما يجري بالقدس نكبةٌ متجددة وعدوان غير مسبوق

فارس: ما يجري بالقدس نكبةٌ متجددة وعدوان غير مسبوق
قدورة فارس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس يطال كل شيء".

ووصف فارس، في بيان صحفي، اليوم الخميس، ما يجري من ملاحقة لعائلات الأسرى، والمحررين، والحجز على ملايين الشواكل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، بمثابة نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أنّ اعتلت الحكومة التي يقودها الوزير المتطرف "بن غفير" سدة الحكم، حتى وصلت ذروتها.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطيني، وتهجير أهلنا في القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، واستيلاء، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة "غرامات مالية"، و"تعويضات"، و"ضرائب"، عدا عن جملة القوانين العنصرية، آخرها المصادقة على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، ومن الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.

وتابع: "يعتقد بن غفير واهما أنه بالإمكان تطويع وإسكات المواطن المقدسي، ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون".

يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، ومحررين وعائلاتهم، عدا عن الاستيلاء على ممتلكات ومبالغ مالية، ومصاغ ذهبي من منازلهم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحول أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

الرئيس عباس يُهاتف والد الشهيد مثقال ريان

الرئيس عباس يُهاتف والد الشهيد مثقال ريان

شاهد: لحظة استشهاد الفتى محمود العايدي برصاص الاحتلال في طوباس قبل أيام

شاهد: لحظة استشهاد الفتى محمود العايدي برصاص الاحتلال في طوباس قبل أيام

المجلس الوطني: قضية الأسرى ستبقى أولوية ثابتة في لقاءاتنا البرلمانية

المجلس الوطني: قضية الأسرى ستبقى أولوية ثابتة في لقاءاتنا البرلمانية

فارس: ما يجري بالقدس نكبةٌ متجددة وعدوان غير مسبوق

فارس: ما يجري بالقدس نكبةٌ متجددة وعدوان غير مسبوق

عبد السلام هنية: أوعزنا بإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

عبد السلام هنية: أوعزنا بإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى ضحايا حادث السير في مدينة الإسماعيلية المصرية

"الديمقراطية" تنعى ضحايا حادث السير في مدينة الإسماعيلية المصرية

المطران حنا: نقف إلى جانب أسرانا ونطالب بإنهاء معاناتهم

المطران حنا: نقف إلى جانب أسرانا ونطالب بإنهاء معاناتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيرًا من جنين للاعتقال الإداري

الرئيس عباس يُهاتف والد الشهيد مثقال ريان

الرئيس عباس يُهاتف والد الشهيد مثقال ريان

فارس: ما يجري بالقدس نكبةٌ متجددة وعدوان غير مسبوق

فارس: ما يجري بالقدس نكبةٌ متجددة وعدوان غير مسبوق

المطران حنا: نقف إلى جانب أسرانا ونطالب بإنهاء معاناتهم

المطران حنا: نقف إلى جانب أسرانا ونطالب بإنهاء معاناتهم

الأسرى في سجون الاحتلال يقررون الاعتصام في الساحات

الأسرى في سجون الاحتلال يقررون الاعتصام في الساحات

الاحتلال يُمدد توقيف الطفل محمود عليوات من سلوان

الاحتلال يُمدد توقيف الطفل محمود عليوات من سلوان

الخليل: إصابات بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على جنازة

الخليل: إصابات بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على جنازة

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

منوعات

رمضان 2023.. لينا صوفيا تشارك في بطولة &quot;كامل العدد&quot; مع دينا الشربيني وإسعاد يونس‎‎

رمضان 2023.. لينا صوفيا تشارك في بطولة "كامل العدد" مع دينا الشربيني وإسعاد يونس‎‎

بالصور.. الموت يفجع الفنان حكيم

بالصور.. الموت يفجع الفنان حكيم

نادين نجيم تعلن عن حدوث هزة أرضية في لبنان

نادين نجيم تعلن عن حدوث هزة أرضية في لبنان

أحمد سعد يتصدر الترند بسبب أغنيته الجديدة

أحمد سعد يتصدر الترند بسبب أغنيته الجديدة

بالفيديو.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بردها على إعلامي طلب منها التبرع لسوريا

بالفيديو.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بردها على إعلامي طلب منها التبرع لسوريا

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

عربي

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا