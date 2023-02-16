عبد السلام هنية: أوعزنا بإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

قرر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، الخميس، إرسال مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، بتبرع من الأسرة الرياضية في قطاع غزة.





وقال هنية في تصريحات صحفية، إنه أوعز بالتجهيز لإرسال شاحنة مساعدات عاجلة، للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا.





وأكد أن تقديم هذه المساعدات، يأتي في إطار حرص الأسرة الرياضية في قطاع غزة، على تقديم يد العون للمتضررين جراء الزلزال المدمر، مبيناً أن هذا أقل واجب نقف فيه مع الأخوة في تركيا وسوريا.





وأشار هنية إلى أن شاحنة المساعدات ستصل المناطق المتضررة خلال أيام ضمن شحنة قافلة فلسطين، موجهاً التعازي لعوائل ضحايا الزلزال.





رام الله - دنيا الوطن