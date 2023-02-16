المطران حنا: نقف إلى جانب أسرانا ونطالب بإنهاء معاناتهم

عبر المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الخميس عن استنكاره ورفضه للخطوات التصعيدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف أسرانا ومعتقلينا في السجون.





وقال المطران حنا: إن "ما يمارس بحق أسرانا من خطوات وممارسات تصعيدية إنما يأتي في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال على شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".





وأضاف: حيث يبدو أن الحكومة الحالية اعتمدت في برنامجها سياسة الإمعان في التضييق على أسرانا بهدف ابتزازهم والانتقام منهم.

رام الله - دنيا الوطن