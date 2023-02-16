الأسرى في سجون الاحتلال يقررون الاعتصام في الساحات

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قرارها بالاعتصام في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة غدا.





وأكدت اللجنة أن قرارها يأتي في ضوء التطورات الخطيرة وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن (جلبوع).

رام الله - دنيا الوطنوإلى جانب الاعتصام في ساحات السجون غدا بعد صلاة الجمعة، قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة كذلك إعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون.وشرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتنفيذ عقوبات قاسية بحق الأسرى في سجون "نفحة وريمون وعوفر وجلبوع ومجدو"، ردا على خطوات الأسرى الاحتجاجية على قرارات وزير الاحتلال المتطرف "بن غفير".وشملت العقوبات حرمان الأسرى من الخروج لممارسة الرياضة الصباحية، وسحب أجهزة "البلاطة والكمكم" من الغرف، وتقليص الساعات اليومية للخروج لساحة السجن "الفورة"، ووقف الكانتينا، وتقييد كل أسير يخرج من غرفته.