بماذا علقت (فتح) على تحويل أموال التقاعد للعمال إلى شركة إسرائيلية؟

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة فتح- مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية، اليوم الخميس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال التقاعد الخاصة بعمالنا إلى شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عمتيم) بوصف ذلك "جريمة حقيقية" بحق الطبقة الفلسطينية العاملة.وأكدت المفوضية بأن حقوق العمال هي حقوق فردية وأن هذه الإجراءات التي تستهدف الأضرار بعمالنا وقطع الطريق للاستفادة من المستحقات والمنافع التقاعدية المستقبلية لهم تشكل مخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة وهي امتداد للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة "الفاشية" ضد مقدساتنا وأسرانا.كما دعت، كل الجهات العربية والدولية النقابية والشعبية والرسمية لمواجهة هذه "البلطجة" وملاحقة وتعرية الوجه "القبيح" للاحتلال وأدواته واسترداد أموال الطبقة العاملة والانتصار لأنبل ظاهرة قدمت خيرة كوادرها شهداء وأسرى وجرحى على طريق الحرية والاستقلال ولقمة العيش الكريمة.