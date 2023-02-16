فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

شاركت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، ممثلة بوكيل الوزارة عبد الله لحلوح بصفته رئيس الوفد الفلسطيني في مجلس الأعضاء وممثلا لدول الشرق الادنى، ومدير البستنة الشجرية، ممثل الهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور في فلسطين والشرق الأدنى عودة صبارنة في اجتماع مجلس الأعضاء للمجلس الدولي للتمور المنعقد في العاصمة السعودية، الرياض، عبر تقنية (زووم).







وتحدث لحلوح عن أهمية قطاع التمور في فلسطين والوطن العربي، والتقدم المحرز على صعيد تنمية وتطوير القطاع وزيادة الإنتاجية واختراق الأسواق العالمية بالاضافة للأولويات والتدخلات التي يمكن للهيئة ولدول المنطقة تبنيها، لاستدامة القطاع وتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الانتاج والبيانات وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتبني الأفكار والتقنيات الحديثة في الزراعة والتي من خلالها يمكن زيادة الإنتاجية وتقليل مدخلات الانتاج.

رام الله - دنيا الوطنوتناول الاجتماع اعتماد التقرير السنوي للعام 2022، واعتماد مشروع خطة عمل للمجلس للعام 2023، وتشكيل اللجان المشتركة والمصادقة على انضمام بعض المنظمات الدولية: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمركز العربي "اكساد" إلى المجلس الدولي للتمور.