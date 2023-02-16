مراعاة للطائفة السامرية.. تمديد ساعات الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس المقررة السبت

قررت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، اليوم الخميس، تمديد ساعات الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس، المقررة يوم السبت المقبل.







ويأتي قرار تمديد اللجنة، احتراما للشعائر الدينية لكافة فئات شعبنا، خاصة في الطائفة السامرية وحرصا من اللجنة على إشراكهم في العملية الانتخابية.

رام الله - دنيا الوطنوبموجب قرار اللجنة، تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة 8:00 صباحا وتغلق عند 6:30 مساء بدلا من الساعة الرابعة، التي تغلق فيها صناديق اقتراع انتخابات الغرف التجارية الصناعية كالمعتاد.يذكر أن 3074 ناخبا، يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار 13 مرشحا من أصل 20 مرشحا بينهم سيدة واحدة، يتنافسون على مقاعد الغرفة التي تأسست عام 1943.