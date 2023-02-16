فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

تشارك دولة فلسطين في فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون الذي سيقام في الفترة من 16 -22 شباط/ فبراير الجاري، وذلك برعاية وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.







وأكد المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، إن فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية هي التي ستمثل فلسطين في الفعالية، مشيرا إلى حرص سفارة دولة فلسطين الدائم على الحضور الفعّال والمشرف في كافة المحافل الثقافية والفنية بما يليق بحضارة شعبنا وتاريخه التليد، انطلاقا من الإيمان بضرورة ترسيخ الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية في الذاكرة الجمعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإبداعات الثقافية الفنية الفلسطينية انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية ونشر مكونات تراثها التاريخي، لمجابهة محاولات الاحتلال وتعمده تزوير واقتلاع كل ما هو تراث فلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنيذكر أن فعاليات المهرجان ستقام في 14 موقعا بمحافظة أسوان، هي: مسرح فوزي فوزي، وقصر ثقافة كركر، وقصر ثقافة دراو، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة توشكى، وقصر ثقافة كلابشة، وقصر ثقافة دهميت، وقصر ثقافة الرديسية، وقصر ثقافة السباعية، إضافة إلى جمعيات وأندية أسوان.وتختتم فعاليات المهرجان بـ"أبو سمبل" تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الشهير.والمهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، ويشهد هذا العام مشاركة 21 فرقة فنية من مصر و10 دول هي: فلسطين، والسودان، وسريلانكا، واليونان، وبولندا، والمكسيك، ورومانيا، وأندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وسلوفاكيا، بجانب مصر التي تشارك بـــ11 فرقة فنون شعبية محلية هي: أسوان، وتوشكى، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وبورسعيد، ومطروح، والحرية، والإسماعيلية، والعريش، والشرقية.