شؤون فلسطينية

"صندوق التشغيل" يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

"صندوق التشغيل" يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وزع صندوق التشغيل الفلسطيني، اليوم الخميس، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، منح برنامج "ستارت اب" (فلسطين)، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الهادف لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستهل وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، حفل التوزيع، الذي أقيم بمدينة رام الله، بالتزامن مع قطاع غزة، بافتتاح معرض منتوجات مستفيدي برنامج "ستارت اب" لعدد من المشاريع.

وقال أبو جيش، في كلمة ألقاها نيابة عن اشتية، إنه من دون التشغيل لن يكون هناك تعليم أو صحة أو استقرار، حيث إن خلق فرص العمل، والتشغيل وتقوية الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، أولوية مهمة، وهذا ما تحاول الوزارة القيام به لتخفيض نسبة البطالة في فلسطين، في ظل ارتفاعها، مؤكدا أن الحكومة وضمن برنامجها واستراتيجيتها تسعى لتطوير التعليم، والتدريب المهني.

وتابع، إن البرنامج موضوع أساسي من المواضيع التي عملت الحكومة عليها، لتوفير حياة كريمة، ودخل كريم لشعبنا، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لصندوق التشغيل وفر خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مستدامة وغير مستدامة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل رامي مهداوي، إن الصندوق أطلق خلال السنوات الماضية 3200 مشروع، تكللت بالنجاح ووظفت ما يقارب 5200 موظف.

وأضاف، أن البرنامج دعم عدد من المشاريع التي تتواءم مع جائحة "كورونا"، وكيفية التعامل مع الأزمات والظروف، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

من جانبه، قال مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين جوليملو جوردانو، إن الوكالة ملتزمة بتقديم الدعم لفلسطين، لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ودعم النساء الرياديات والجمعيات لخلق فرص العمل.

وأضاف أن الوكالة تركز على بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، وتقديم الأدوات اللازمة لتسهيل وصول الفئات المهمشة للتمويل.

وتخلل الحفل، استعراض أهم إنجازات برنامج "ستارت اب" في الضفة وغزة، ودوره في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة للفئات الضعيفة والمهمشة، وكذلك دور البرنامج في دعم النساء وذوي الإعاقة في إنشاء وتطوير مشاريعهن الصغيرة، وتوقيع اتفاقية بين الصندوق الفلسطيني للتشغيل، واتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف.

أخبار ذات صلة

بماذا علقت (فتح) على تحويل أموال التقاعد للعمال إلى شركة إسرائيلية؟

بماذا علقت (فتح) على تحويل أموال التقاعد للعمال إلى شركة إسرائيلية؟

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

مراعاة للطائفة السامرية.. تمديد ساعات الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس المقررة السبت

مراعاة للطائفة السامرية.. تمديد ساعات الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس المقررة السبت

مجدلاني: قرصنة الأموال الفلسطينية جعلت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها

مجدلاني: قرصنة الأموال الفلسطينية جعلت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها

فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

&quot;صندوق التشغيل&quot; يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

"صندوق التشغيل" يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

بلدية الاحتلال تفتتح &quot;حديقة توراتية&quot; على أراضي كرم المفتي بالقدس

بلدية الاحتلال تفتتح "حديقة توراتية" على أراضي كرم المفتي بالقدس

الجامعة العربية: استمرار إسرائيل في سياساتها &quot;الإجرامية&quot; يُهدد المنطقة

الجامعة العربية: استمرار إسرائيل في سياساتها "الإجرامية" يُهدد المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

&quot;صندوق التشغيل&quot; يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

"صندوق التشغيل" يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

بلدية الاحتلال تفتتح &quot;حديقة توراتية&quot; على أراضي كرم المفتي بالقدس

بلدية الاحتلال تفتتح "حديقة توراتية" على أراضي كرم المفتي بالقدس

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس

القدس: الاحتلال يخطر بهدم ست بنايات سكنية في العيسوية

القدس: الاحتلال يخطر بهدم ست بنايات سكنية في العيسوية

الناشطة حمد: التنكيل بحق الأسرى سيزيدهم تصميمًا على مواصلة النضال

الناشطة حمد: التنكيل بحق الأسرى سيزيدهم تصميمًا على مواصلة النضال

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق فازع صوافطة لمدة أربعة أشهر

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق فازع صوافطة لمدة أربعة أشهر

منوعات

بالصور.. الموت يفجع الفنان حكيم

بالصور.. الموت يفجع الفنان حكيم

نادين نجيم تعلن عن حدوث هزة أرضية في لبنان

نادين نجيم تعلن عن حدوث هزة أرضية في لبنان

أحمد سعد يتصدر الترند بسبب أغنيته الجديدة

أحمد سعد يتصدر الترند بسبب أغنيته الجديدة

بالفيديو.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بردها على إعلامي طلب منها التبرع لسوريا

بالفيديو.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بردها على إعلامي طلب منها التبرع لسوريا

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

بالفيديو.. محمد رمضان يسخر من الإعلامي محمد موسى

بالفيديو.. محمد رمضان يسخر من الإعلامي محمد موسى

عربي

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا