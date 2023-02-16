بلدية الاحتلال تفتتح "حديقة توراتية" على أراضي كرم المفتي بالقدس

افتتحت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "حديقة توراتية" على أرض "كرم المفتي" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح بؤرة استيطانية قريبة.







وأقيمت "الحديقة"، التي تعتبرها البلدية "أكبر منتزه في شرق القدس"، على مساحة 30 دونما.

رام الله - دنيا الوطنوتأتي هذه "الحديقة" ضمن مخططات لتهويد المدينة المقدسة تشمل "وادي السيليكون" وبناء "مؤسسات تعليمية وخدماتية" شرق القدس المحتلة.واستولت سلطات الاحتلال على أراضي "كرم المفتي" عام 1967، البالغة مساحتها 3.345 دونما في تلك الفترة، وأصبحت حاليا 32 دونما، أقامت عليها "الحديقة".