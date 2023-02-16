شؤون فلسطينية

الجامعة العربية: استمرار إسرائيل في سياساتها "الإجرامية" يُهدد المنطقة

الجامعة العربية: استمرار إسرائيل في سياساتها "الإجرامية" يُهدد المنطقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مصادقة كنيست الإسرائيلية على قانون "سحب المواطنة أو الإقامة" من أسرى داخل أراضي عام 48 والقدس، وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، إذا ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.

ووصفت الجامعة في بيان لها، اليوم الخميس، القانون بـ"الجائر والعنصري، وأنه يشكل تصعيدا خطيرا وتطهيرا عرقيا".

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن هذا القانون هو جزء من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل، في ظل غياب الردع الدولي، ما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي.

وأضاف أن هذا القانون يمثل تكريسا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تأتي مع تصاعد الإعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في الضفة الغربية بما فيها القدس، بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية و"شرعنة" البؤر الاستيطانية، وآخرها "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته ومؤسساته، إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد، سيدفع لانفجار الأوضاع في المنطقة، ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة، وأن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها على ارتكاب مزيد منها في ظل ازدواجية المعايير، وإفلاتها من العقاب.

أخبار ذات صلة

بماذا علقت (فتح) على تحويل أموال التقاعد للعمال إلى شركة إسرائيلية؟

بماذا علقت (فتح) على تحويل أموال التقاعد للعمال إلى شركة إسرائيلية؟

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

مراعاة للطائفة السامرية.. تمديد ساعات الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس المقررة السبت

مراعاة للطائفة السامرية.. تمديد ساعات الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس المقررة السبت

مجدلاني: قرصنة الأموال الفلسطينية جعلت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها

مجدلاني: قرصنة الأموال الفلسطينية جعلت الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها

فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

&quot;صندوق التشغيل&quot; يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

"صندوق التشغيل" يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

بلدية الاحتلال تفتتح &quot;حديقة توراتية&quot; على أراضي كرم المفتي بالقدس

بلدية الاحتلال تفتتح "حديقة توراتية" على أراضي كرم المفتي بالقدس

الجامعة العربية: استمرار إسرائيل في سياساتها &quot;الإجرامية&quot; يُهدد المنطقة

الجامعة العربية: استمرار إسرائيل في سياساتها "الإجرامية" يُهدد المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

فلسطين تشارك بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

&quot;صندوق التشغيل&quot; يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

"صندوق التشغيل" يُوزع منح دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

بلدية الاحتلال تفتتح &quot;حديقة توراتية&quot; على أراضي كرم المفتي بالقدس

بلدية الاحتلال تفتتح "حديقة توراتية" على أراضي كرم المفتي بالقدس

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس

القدس: الاحتلال يخطر بهدم ست بنايات سكنية في العيسوية

القدس: الاحتلال يخطر بهدم ست بنايات سكنية في العيسوية

الناشطة حمد: التنكيل بحق الأسرى سيزيدهم تصميمًا على مواصلة النضال

الناشطة حمد: التنكيل بحق الأسرى سيزيدهم تصميمًا على مواصلة النضال

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق فازع صوافطة لمدة أربعة أشهر

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق فازع صوافطة لمدة أربعة أشهر

منوعات

بالصور.. الموت يفجع الفنان حكيم

بالصور.. الموت يفجع الفنان حكيم

نادين نجيم تعلن عن حدوث هزة أرضية في لبنان

نادين نجيم تعلن عن حدوث هزة أرضية في لبنان

أحمد سعد يتصدر الترند بسبب أغنيته الجديدة

أحمد سعد يتصدر الترند بسبب أغنيته الجديدة

بالفيديو.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بردها على إعلامي طلب منها التبرع لسوريا

بالفيديو.. سيرين عبد النور تصدم الجمهور بردها على إعلامي طلب منها التبرع لسوريا

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

بالفيديو.. محمد رمضان يسخر من الإعلامي محمد موسى

بالفيديو.. محمد رمضان يسخر من الإعلامي محمد موسى

عربي

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا