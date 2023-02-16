شؤون فلسطينية

نادي الأسير يُوضح تفاصيل الاعتداء على أسرى قسم (1) في جلبوع

نادي الأسير يُوضح تفاصيل الاعتداء على أسرى قسم (1) في جلبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح نادي الأسير، اليوم الخميس، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الأسرى في قسم (1) بسجن "جلبوع"، حيث أقدمت قوات القمع "متسادا" ليلًا، على اقتحام القسم الذي يقبع فيه أسرى من حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ قوات القمع أخرجت الأسرى بعد تقييد أيديهم للخلف إلى ساحة القسم، وأبقتهم فيها حتى ساعات الفجر، واعتدت على مجموعة منهم، وتعمدت شتمهم، واستفزازهم.

ولفت إلى أن إدارة "جلبوع" هددت الأسرى منذ يوم أمس، إثر إعلانهم الالتزام بخطوات العصيان المقرة وطنيا، وسحبت البلاطات وأدوات أساسية منهم، كما طالت التهديدات كافة الأسرى في السّجون، بعقوبات متفاوتة.

وأكد أن حوارا يجري بمشاركة كافة الفصائل في السجون، على ضوء هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وإعلانها عن نيتها تطبيق الإجراءات التنكيلية التي جاءت بتوصية وقرار من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

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