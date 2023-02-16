نصر الله للأمريكيين: إذا أردتم زرع الفوضى "ستخسرون كل شيء"

رام الله - دنيا الوطنأكّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الخميس، أنّ "من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار، عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله".وتوجّه نصر الله، برسالة إلى الأميركيين بالقول: "إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى، فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة، وفي مقدمتها ربيبتكم إسرائيل".وأضاف أنّ المقاومة "كما كانت جاهزة للحرب دفاعاً عن نفط لبنان، فهي جاهزة لمد أيدي سلاحها إلى ربيبتكم إسرائيل، وإن غداً لناظره قريب".وفي شأن استخراج النفط، أكّد نصر الله أنّ المقاومة لن "تسمح أبداً بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من المياه اللبنانية"، وفق قناة (الميادين).وحذّر من أي تسويف بشأن استخراج النفط من المياه، مبلغاً الأميركيين بالابتعاد عن هذه المسألة".وشدّد الأمين العام لحزب الله على أنّ "من يراهن على أنّ الألم والوجع سيجعل بيئتنا تتخلى عن مبادئها وإنجازاتها، فهو واهم".