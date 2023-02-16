الناشطة حمد: التنكيل بحق الأسرى سيزيدهم تصميمًا على مواصلة النضال

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة السياسية سمر حمد إن "الاجراءات التي فرضها المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى باطلة ولن تصمد أمام صخرة ثباتهم".وأضافت حمد أن هذه الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى لن تزيدهم إلا تصميما على مواصلة النضال لأجل حريتهم وحرية شعبهم.وأشارت إلى أن الاحتلال جريمة نكراء ويمارس التنكيل بحق الأسرى، ضاربا بعرض الحائط القوانين والبرتوكولات الدولية التي تضمن تمتع الأسرى بحياة فيها كرامة.وأكدت على وجوب مناصرة الأسرى بكل ما يملكه أبناء شعبنا، والوقوف جانبهم في معركتهم مع إدارة السجون.وتابعت: "الأسرى هم عنوان عزة وصمود كل فلسطيني، وهم أكرم من انجبت فلسطين، ولا يليق أن يكونوا لوحدهم في معركتهم، ولا ينبغي أن يترك الاحتلال يتفرد بهم".